WOONGJIN THINKBIG stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

WOONGJIN THINKBIG präsentierte in der am 09.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 12,63 KRW. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -50,000 KRW je Aktie vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat WOONGJIN THINKBIG in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 9,22 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 181,20 Milliarden KRW im Vergleich zu 199,61 Milliarden KRW im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at