Woori Financial Group: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Woori Financial Group hat am 23.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Das EPS wurde auf 1423,97 KRW beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Woori Financial Group 1651,00 KRW je Aktie verdient.

Beim Umsatz wurden 13 300,68 Milliarden KRW gegenüber 7 544,86 Milliarden KRW im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at