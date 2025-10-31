Woori Financial Group: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Woori Financial Group gab am 29.10.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1675,79 KRW ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1162,00 KRW erwirtschaftet worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Woori Financial Group in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 17,42 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 8 000,88 Milliarden KRW im Vergleich zu 6 813,75 Milliarden KRW im Vorjahresquartal.

Analysten hatten für das Jahresviertel einen Gewinn je Aktie von 1279,07 KRW prognostiziert, während sie den Umsatz bei 2 800,92 Milliarden KRW gesehen hatten.

Redaktion finanzen.at