Woori Financial Group: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Woori Financial Group präsentierte am 24.07.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 2,76 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,62 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Woori Financial Group hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 8,77 Milliarden USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 87,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 4,68 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Analysten waren von einem Gewinn je Aktie von 2,79 USD ausgegangen, während beim Umsatz davon ausgegangen worden war, dass 1,98 Milliarden USD in den Büchern stehen werden.

Redaktion finanzen.at