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27.04.2026 06:31:29
Woori Financial Group: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
Woori Financial Group hat am 24.04.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,68 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 1,61 USD je Aktie erzielt worden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Woori Financial Group im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 136,18 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 10,43 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren 4,42 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 1,62 USD erwartet, während sich die Umsatzschätzung auf 1,89 Milliarden USD belaufen hatte.
Redaktion finanzen.at
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