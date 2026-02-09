Woori Financial Group informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Woori Financial Group lud am 06.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,97 USD gegenüber 1,13 USD im Vorjahresquartal.

Umsatzseitig wurden 7,26 Milliarden USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Woori Financial Group 4,61 Milliarden USD umgesetzt.

Für das Jahresviertel hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 0,816 USD gerechnet. Die Prognose für den Umsatz hatten sie auf 1,86 Milliarden USD taxiert.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 9,03 USD beziffert. Im Vorjahr hatten 8,69 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 29,37 Milliarden USD vermeldet. Im Vorjahr hatte Woori Financial Group 19,36 Milliarden USD umgesetzt.

Beim Ausblick auf das Geschäftsjahr hatten sich Analysten im Durchschnitt zuvor auf einen Gewinn von 9,13 USD je Aktie sowie einen Umsatz von 7,48 Milliarden USD festgelegt.

Redaktion finanzen.at