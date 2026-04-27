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27.04.2026 06:31:29
Woori Financial Group legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Woori Financial Group hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 24.04.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.
Das EPS wurde auf 822,53 KRW beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 781,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite hat Woori Financial Group im vergangenen Quartal 15 282,38 Milliarden KRW verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 138,43 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Woori Financial Group 6 409,59 Milliarden KRW umsetzen können.
Für das Quartal hatten Analysten im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 803,73 KRW gerechnet. Den Umsatz hatten sie bei 2 816,52 Milliarden KRW gesehen.
Redaktion finanzen.at
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