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27.07.2026 06:31:29
Woori Financial Group legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Woori Financial Group hat am 24.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 1379,82 KRW, nach 1225,00 KRW im Vorjahresvergleich.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 13 165,15 Milliarden KRW vermeldet – das entspricht einem Plus von 100,88 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6 553,60 Milliarden KRW in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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