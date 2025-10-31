Woori Financial Group legte Quartalsergebnis vor

Woori Financial Group veröffentlichte am 29.10.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 3,63 USD. Im Vorjahresviertel waren 2,57 USD je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Woori Financial Group im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 14,96 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 5,77 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren 5,02 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Die Erwartungen der Analysten für das Quartal hatten sich auf einen Gewinn von 2,69 USD je Aktie belaufen. Für den Umsatz hatten sie mit 1,99 Milliarden USD gerechnet.

Redaktion finanzen.at