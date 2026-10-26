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26.10.2026 06:31:29
Woori Financial Group vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Woori Financial Group lud am 23.10.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Das EPS wurde auf 3,01 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 3,57 USD je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz wurde auf 9,36 Milliarden USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 5,45 Milliarden USD umgesetzt worden waren.
Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 3,18 USD sowie einem Umsatz von 2,19 Milliarden USD in Aussicht gestellt.
Redaktion finanzen.at
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