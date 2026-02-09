Woori Financial Group: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Woori Financial Group hat am 06.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 470,43 KRW eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 526,00 KRW je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Woori Financial Group im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 63,34 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 10 504,64 Milliarden KRW. Im Vorjahresviertel waren 6 431,14 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Insgesamt hatten Analysten für das abgelaufene Jahresviertel einen Gewinn von 394,01 KRW je Aktie in Aussicht gestellt. Den Umsatz hatten sie auf 2 693,83 Milliarden KRW geschätzt.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 4279,21 KRW beziffert. Im Vorjahr hatte Woori Financial Group 3950,00 KRW je Aktie verdient.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 58,06 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 41 734,25 Milliarden KRW umgesetzt, gegenüber 26 404,49 Milliarden KRW im Vorjahr.

Insgesamt hatten Analysten für das Gesamtjahr einen Gewinn von 4403,88 KRW je Aktie in Aussicht gestellt. Den Umsatz hatten sie auf 10 830,15 Milliarden KRW taxiert.

Redaktion finanzen.at