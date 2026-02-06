Woori Financial Group Aktie

Woori Financial Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2PBVJ / ISIN: US9810641087

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
06.02.2026 10:05:57

Woori Financial Q4 Operating Profit Rises

(RTTNews) - Woori Financial (316140.KS) reported that its fourth quarter net income from continuing operation before income tax was 535.5 billion Korean won compared to 631.3 billion won, prior year. Net income attributable to shareholders of parent company was 345.3 billion won compared to 426.1 billion won. Operating income was 724.9 billion won compared to 674.2 billion won, an increase of 7.53% from a year ago.

Fourth quarter sales were 10.5 trillion won compared to 15.5 trillion won, a decline of 32.24% from last year.

Shares of Woori Financial are trading at 32,450 won, up 1.72%.

For more earnings news, earnings calendar, and earnings for stocks, visit rttnews.com.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Woori Financial Group Inc. (spons. ADRs)

mehr Nachrichten

Analysen zu Woori Financial Group Inc. (spons. ADRs)

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Woori Financial Group Inc. (spons. ADRs) 69,29 5,77% Woori Financial Group Inc. (spons. ADRs)

Letzte Top-Ranking Nachrichten

22:39 KW 6: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
20:15 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
06.02.26 KW 6: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
02.02.26 Bitcoin, Ether & Co. im Januar 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
02.02.26 Januar 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat

Börse aktuell - Live Ticker

Bitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: Dow erstmals über 50.000 Punkten -- ATX und DAX gehen fester ins Wochenende -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische sowie der deutsche Markt notierten vor dem Wochenende höher. Der Dow erreichte ein Allzeithoch. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen