Woori Financial Group Aktie
WKN DE: A2PBVJ / ISIN: US9810641087
|
06.02.2026 10:05:57
Woori Financial Q4 Operating Profit Rises
(RTTNews) - Woori Financial (316140.KS) reported that its fourth quarter net income from continuing operation before income tax was 535.5 billion Korean won compared to 631.3 billion won, prior year. Net income attributable to shareholders of parent company was 345.3 billion won compared to 426.1 billion won. Operating income was 724.9 billion won compared to 674.2 billion won, an increase of 7.53% from a year ago.
Fourth quarter sales were 10.5 trillion won compared to 15.5 trillion won, a decline of 32.24% from last year.
Shares of Woori Financial are trading at 32,450 won, up 1.72%.
For more earnings news, earnings calendar, and earnings for stocks, visit rttnews.com.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Woori Financial Group Inc. (spons. ADRs)
|
05.02.26
|Ausblick: Woori Financial Group zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
28.10.25
|Ausblick: Woori Financial Group präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Woori Financial Group Inc. (spons. ADRs)
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Woori Financial Group Inc. (spons. ADRs)
|69,29
|5,77%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: Dow erstmals über 50.000 Punkten -- ATX und DAX gehen fester ins Wochenende -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische sowie der deutsche Markt notierten vor dem Wochenende höher. Der Dow erreichte ein Allzeithoch. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.