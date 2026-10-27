27.10.2026 06:31:29

Woori Investment Securities gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Woori Investment Securities hat am 26.10.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS wurde auf 988,51 KRW beziffert. Ein Jahr zuvor waren 829,00 KRW je Aktie erzielt worden.

Woori Investment Securities hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 6 779,27 Milliarden KRW abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 582,85 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 992,79 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at

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