Woori Investment Securities präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Woori Investment Securities hat am 29.01.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS wurde auf 755,39 KRW beziffert. Ein Jahr zuvor waren 313,00 KRW je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Woori Investment Securities im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1806,20 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 14 498,58 Milliarden KRW. Im Vorjahresviertel waren 760,60 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

In Sachen EPS wurden 2,75 KRW je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Woori Investment Securities 2016,00 KRW je Aktie eingenommen.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Woori Investment Securities 15 363,08 Milliarden KRW umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 408,33 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 3 022,27 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Die Prognosen der Analysten hatten für das Gesamtjahr bei einem Gewinn je Aktie von 2566,20 KRW gelegen. Auf Umsatzseite hatten sich die Experten-Schätzungen bei 2 533,58 Milliarden KRW, befunden.

