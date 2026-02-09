09.02.2026 06:31:29

WOORIDUL HUEBRAIN stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

WOORIDUL HUEBRAIN hat am 06.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 23,82 KRW je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -22,000 KRW je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 10,31 Milliarden KRW in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 84,33 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte WOORIDUL HUEBRAIN einen Umsatz von 5,60 Milliarden KRW eingefahren.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 0,730 KRW beziffert. Im Vorjahr hatten 62,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 32,82 Milliarden KRW in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 20,21 Milliarden KRW umgesetzt.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

08.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 6: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
08.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 6
07.02.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07.02.26 KW 6: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
06.02.26 KW 6: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX legt zu -- DAX fester -- Asiens Börsen letztlich stark - Nikkei erklimmt neues Rekordhoch
Der heimische Aktienmarkt zieht am Montag an. Der deutsche Leitindex legt ebenfalls zu. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich zum Wochenstart stark.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen