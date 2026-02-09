WOORIDUL HUEBRAIN stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

WOORIDUL HUEBRAIN hat am 06.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 23,82 KRW je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -22,000 KRW je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 10,31 Milliarden KRW in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 84,33 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte WOORIDUL HUEBRAIN einen Umsatz von 5,60 Milliarden KRW eingefahren.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 0,730 KRW beziffert. Im Vorjahr hatten 62,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 32,82 Milliarden KRW in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 20,21 Milliarden KRW umgesetzt.

Redaktion finanzen.at