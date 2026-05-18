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18.05.2026 06:31:29
WOORIDUL HUEBRAIN stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
WOORIDUL HUEBRAIN ließ sich am 15.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat WOORIDUL HUEBRAIN die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,00 KRW ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -1,000 KRW erwirtschaftet worden.
Das vergangene Quartal hat WOORIDUL HUEBRAIN mit einem Umsatz von insgesamt 10,12 Milliarden KRW abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,99 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren, um 68,83 Prozent gesteigert.
Redaktion finanzen.at
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