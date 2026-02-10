WOORIDUL PHARMACEUTICAL: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

WOORIDUL PHARMACEUTICAL ließ sich am 09.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat WOORIDUL PHARMACEUTICAL die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 5351,92 KRW ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 204,00 KRW je Aktie erwirtschaftet worden.

Im abgelaufenen Quartal hat WOORIDUL PHARMACEUTICAL 42,82 Milliarden KRW umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 3,19 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 44,23 Milliarden KRW umgesetzt worden.

WOORIDUL PHARMACEUTICAL hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Verlust von 5312,850 KRW je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 154,00 KRW je Aktie gewesen.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 173,07 Milliarden KRW vermeldet – das entspricht einem Plus von 1,04 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 171,29 Milliarden KRW in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at