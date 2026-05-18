WOORIDUL PHARMACEUTICAL: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

WOORIDUL PHARMACEUTICAL hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 15.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 45,00 KRW. Im Vorjahresquartal waren -40,000 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 1,04 Prozent auf 43,32 Milliarden KRW aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 42,88 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at