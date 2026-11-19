WOORIDUL PHARMACEUTICAL lud am 16.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 106,00 KRW je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte WOORIDUL PHARMACEUTICAL -126,000 KRW je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 7,44 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 44,59 Milliarden KRW ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 41,51 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at