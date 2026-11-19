Wooshin Systems hat am 16.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 1075,00 KRW vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 431,00 KRW erwirtschaftet worden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 30,10 Prozent auf 70,63 Milliarden KRW ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 101,04 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at