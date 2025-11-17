|
17.11.2025 06:31:29
Wooshin Systems hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Wooshin Systems hat am 14.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 431,00 KRW präsentiert. Im Vorjahr hatten 638,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 63,99 Prozent auf 101,04 Milliarden KRW. Im Vorjahresviertel hatte Wooshin Systems 280,60 Milliarden KRW umgesetzt.
