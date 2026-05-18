Wooshin Systems öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Wooshin Systems hat am 15.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 89,00 KRW beziffert. Ein Jahr zuvor waren 347,00 KRW je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 82,17 Milliarden KRW beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 19,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 102,47 Milliarden KRW umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at