26.02.2026 06:31:29
Wooshin Systems: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Wooshin Systems hat am 24.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 303,44 KRW, nach 1054,00 KRW im Vorjahresvergleich.
Wooshin Systems hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 90,85 Milliarden KRW abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 34,14 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 137,95 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren.
Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 819,46 KRW je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei Wooshin Systems ein Gewinn pro Aktie von 2186,00 KRW in den Büchern gestanden.
Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 388,61 Milliarden KRW – das entspricht einem Minus von 31,05 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 563,60 Milliarden KRW in den Büchern gestanden hatten.
