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18.05.2026 06:31:29
Woosung Feed legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Woosung Feed hat am 15.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.
Das EPS lag bei -1277,00 KRW. Ein Jahr zuvor waren 329,00 KRW je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz lag bei 148,57 Milliarden KRW – das entspricht einem Zuwachs von 6,69 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 139,25 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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