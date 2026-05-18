Woosung Feed legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Woosung Feed hat am 15.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.

Das EPS lag bei -1277,00 KRW. Ein Jahr zuvor waren 329,00 KRW je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 148,57 Milliarden KRW – das entspricht einem Zuwachs von 6,69 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 139,25 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at