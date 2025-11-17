|
17.11.2025 06:31:29
Woosung Feed stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Woosung Feed ließ sich am 14.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Woosung Feed die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1569,00 KRW gegenüber 1900,00 KRW im Vorjahresquartal.
Beim Umsatz wurden 162,27 Milliarden KRW gegenüber 152,50 Milliarden KRW im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
