Woosung Feed stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Woosung Feed präsentierte in der am 19.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1188,86 KRW gegenüber 6555,00 KRW im Vorjahresquartal.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Woosung Feed in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,90 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 163,04 Milliarden KRW im Vergleich zu 149,72 Milliarden KRW im Vorjahresquartal.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 4185,68 KRW für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 7672,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahr hat Woosung Feed im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 1,13 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 613,02 Milliarden KRW. Im Vorjahr waren 606,20 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at