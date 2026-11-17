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17.11.2026 06:31:28
Woosung Feed stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Woosung Feed hat am 16.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 3176,00 KRW eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 1569,00 KRW je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 177,03 Milliarden KRW vermeldet – das entspricht einem Plus von 9,10 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 162,27 Milliarden KRW in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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