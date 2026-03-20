People Aktie
WKN DE: A2JDBV / ISIN: CA7097621089
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20.03.2026 15:42:37
Work from home and drive more slowly to save energy, global body urges
People should change how they travel, work and cook to tackle the energy price crisis, the International Energy Agency says.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
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