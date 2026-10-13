Workday Aktie
WKN DE: A1J39P / ISIN: US98138H1014
|
13.10.2026 20:16:02
Workday Bets on Claude, C1.ai to Expand Enterprise AI
This article Workday Bets on Claude, C1.ai to Expand Enterprise AI originally appeared on Benzinga.com.Weiter zum vollständigen Artikel bei Benzinga
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Workday Inc
|
12.10.26
|Zurückhaltung in New York: NASDAQ 100 mittags leichter (finanzen.at)
|
06.10.26
|NASDAQ-Handel: NASDAQ 100 präsentiert sich zum Handelsstart fester (finanzen.at)
|
01.10.26
|Handel in New York: So steht der NASDAQ 100 am Mittag (finanzen.at)
|
17.09.26
|Starker Wochentag in New York: NASDAQ 100 am Donnerstagmittag auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
08.09.26
|Gewinne in New York: So entwickelt sich der NASDAQ 100 am Dienstagmittag (finanzen.at)
|
04.09.26
|Börse New York: NASDAQ 100 klettert zum Start (finanzen.at)
|
01.09.26
|Schwacher Handel in New York: NASDAQ 100 legt zum Handelsstart den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
31.08.26
|Montagshandel in New York: Letztendlich Pluszeichen im NASDAQ 100 (finanzen.at)
Analysen zu Workday Inc
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Workday Inc
|166,02
|-1,34%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerSorge um Chipbranche: ATX schlussendlich im Plus -- DAX kann Tagesgewinne nicht verteidigen -- US-Börsen in Rot -- Asiens Börsen letztlich uneins
Während der heimische Markt am Dienstag stärker notierte, ging es für den deutschen Aktienmarkt seitwärts. Die US-Börsen geben nach. An den Märkten in Asien ging es am Dienstag in unterschiedliche Richtungen.