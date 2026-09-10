Workday Aktie
WKN DE: A1J39P / ISIN: US98138H1014
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10.09.2026 08:20:58
Workday CFO Sells Over 2,800 Shares Worth More Than Half a Million Dollars
Zane Rowe, Chief Financial Officer of Workday, Inc. (NASDAQ:WDAY), disposed of 2,808 shares of Class A Common Stock on September 5, 2026, as disclosed in a recent SEC Form 4 filing.
Transaction value based on SEC Form 4 weighted average sale price ($195.79). Post-transaction value is as of the September 9, 2026 market close, when shares were priced at $186.05.
Workday is a leading enterprise cloud software provider with a $44.9 billion market cap. The company has demonstrated substantial scale with trailing 12-month revenue of $10.2 billion, reflecting strong operational leverage in its subscription-based business model.
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