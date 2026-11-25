Workday Aktie
WKN DE: A1J39P / ISIN: US98138H1014
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25.11.2026 18:13:26
Workday Delivers Modest Q3 Beat, Outlook Disappoints Despite AI Adoption
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23.11.26
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17.11.26
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17.11.26
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