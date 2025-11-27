Workday gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Workday hat am 25.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 31.10.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS wurde auf 0,94 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Workday 0,720 USD je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 12,96 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 2,15 Milliarden USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 2,43 Milliarden USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at