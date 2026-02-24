Workday Aktie
WKN DE: A1J39P / ISIN: US98138H1014
24.02.2026 22:06:07
Workday, Inc. Announces Increase In Q4 Income
(RTTNews) - Workday, Inc. (WDAY) revealed a profit for its fourth quarter that Increases, from last year
The company's earnings came in at $145 million, or $0.55 per share. This compares with $94 million, or $0.35 per share, last year.
Excluding items, Workday, Inc. reported adjusted earnings of $2.47 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 14.5% to $2.53 billion from $2.21 billion last year.
Workday, Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $145 Mln. vs. $94 Mln. last year. -EPS: $0.55 vs. $0.35 last year. -Revenue: $2.53 Bln vs. $2.21 Bln last year.
