Workday stellte am 24.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.10.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,96 USD, nach 0,940 USD im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite hat Workday im vergangenen Quartal 2,72 Milliarden USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 11,82 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Workday 2,43 Milliarden USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at