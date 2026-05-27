Workday Aktie
WKN DE: A1J39P / ISIN: US98138H1014
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27.05.2026 20:21:16
Workday Serves 65% Of The Fortune 500, But Analyst Warns AI Could Compress Its Per-Seat Pricing Model
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26.05.26
|Freundlicher Handel: NASDAQ 100 schließt im Plus (finanzen.at)
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26.05.26
|NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 am Nachmittag mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
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26.05.26
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22.05.26
|MÄRKTE USA/Dow wieder auf Rekordhoch - Workday und Zoom nach Zahlen sehr fest (Dow Jones)
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22.05.26
|Starker Wochentag in New York: Anleger lassen NASDAQ 100 zum Start des Freitagshandels steigen (finanzen.at)
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21.05.26
|Gute Stimmung in New York: NASDAQ 100 liegt letztendlich im Plus (finanzen.at)
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21.05.26
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21.05.26
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Analysen zu Per-Se Technologies Inc.
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