|
26.02.2026 06:31:29
Workday zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Workday hat am 24.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.01.2026 – vorgestellt.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,55 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,350 USD je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz lag bei 2,53 Milliarden USD – das entspricht einem Zuwachs von 14,88 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2,20 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 2,59 USD beziffert, während im Vorjahr 1,95 USD je Aktie in den Büchern standen.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 9,55 Milliarden USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 13,50 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte Workday einen Umsatz von 8,42 Milliarden USD eingefahren.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNVIDIA-Bilanz im Fokus: ATX letztlich wenig bewegt -- DAX schließt stärker -- US-Börsen gehen uneinheitlich aus dem Handel -- Asiens Börsen gehen uneinheitlich aus dem Donnerstagshandel
Der heimische Aktienmarkt schloss am Donnerstag nahe der Nulllinie, während der deutsche Leitindex zulegen konnte. Die Wall Street präsentierte sich uneinheitlich. Die Börsen in Asien fanden am Donnerstag keine einheitliche Richtung.