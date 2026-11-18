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18.11.2026 06:31:28
Workhorse Group verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Workhorse Group hat am 16.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 2,00 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Workhorse Group -6,000 USD je Aktie generiert.
Der Umsatz lag bei 6,1 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 157,98 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2,4 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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