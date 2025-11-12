Workhorse Group zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Workhorse Group hat am 10.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,50 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -12,250 USD je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Workhorse Group in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 5,18 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 2,4 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 2,5 Millionen USD in den Büchern gestanden.

