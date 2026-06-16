Time Aktie
WKN DE: A11312 / ISIN: US8872281048
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16.06.2026 16:00:07
Working Parents Say They’re in a Losing Battle Over Their Time
Most like having a job but say it leaves them too few hours for their children and other pursuits, a Pew survey shows.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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