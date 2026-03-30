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WKN DE: A0RA7S / ISIN: GB00B3DFYL18

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30.03.2026 12:08:00

Working While Collecting Social Security? It Could Negatively Impact Your Monthly Payment This Year, but Provide a Boost Next Year.

About 40% of Social Security recipients will work at some point after claiming retirement benefits, according to research from the Center for Retirement Research. Understanding exactly how working while collecting Social Security can impact your monthly payments can significantly affect your budgeting in retirement.Unfortunately for many, working in your 60s could result in Social Security temporarily reducing your payments. In the long run, however, it could work out for the best with significantly larger payments as soon as next year. Here are the major factors to consider when working while collecting Social Security retirement benefits.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am Montag etwas leichter. Der deutsche Aktienmarkt findet keine klare Richtung. Die Börsen in Fernost bewegten sich am Montag vorwiegend auf tieferem Niveau.
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