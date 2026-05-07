Workiva A gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Workiva A hat am 05.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,33 USD. Im Vorjahresviertel hatte Workiva A -0,380 USD je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 247,3 Millionen USD – ein Plus von 19,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Workiva A 206,3 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at