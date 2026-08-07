Workiva A gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Workiva A hat am 04.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,24 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -0,350 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 18,63 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 215,2 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 255,3 Millionen USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at