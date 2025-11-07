Workiva A stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Workiva A hat am 05.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.

In Sachen EPS wurden 0,05 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Workiva A -0,310 USD je Aktie eingenommen.

Umsatzseitig wurden 224,2 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Workiva A 185,6 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at