WORKMAN: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

WORKMAN präsentierte in der am 08.02.2022 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2021 endete.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 77,37 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 73,09 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 6,09 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 36,48 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 34,39 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Die Erwartungen der Analysten hatten bei einem Gewinn von 86,92 JPY je Aktie gelegen. Beim Umsatz hatten sie 37,60 Milliarden JPY für das Quartal in Aussicht gestellt.

Redaktion finanzen.at