WORKMAN: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

WORKMAN äußerte sich am 10.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie lag bei 41,78 JPY. Im Vorjahresviertel waren 37,01 JPY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite standen 34,58 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 28,75 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at