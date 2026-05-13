|
13.05.2026 06:31:29
WORKMAN stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
WORKMAN hat am 11.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 56,12 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 47,47 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 24,62 Prozent auf 36,55 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 29,33 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 252,64 JPY beziffert. Im Vorjahr hatte WORKMAN 206,99 JPY je Aktie verdient.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 17,47 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 160,85 Milliarden JPY, während im Vorjahr 136,93 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX letztlich fester -- DAX schlussendlich zurück über 24.000-Punkte-Marke -- Dow zum Handelsende leichter - Techwerte mit neuen Rekorden -- Asiens Börsen schließen in Grün
Der heimische Markt zeigte sich am Mittwoch im Plus. Der deutsche Leitindex erzielte zur Wochenmitte Gewinne. Während sich der US-Leitindex kaum von der Stelle bewegte, legten die Techwerte kräftig zu. An den Börsen in Asien ging es am Mittwoch nach oben.