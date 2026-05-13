WORKMAN stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

WORKMAN hat am 11.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 56,12 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 47,47 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 24,62 Prozent auf 36,55 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 29,33 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 252,64 JPY beziffert. Im Vorjahr hatte WORKMAN 206,99 JPY je Aktie verdient.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 17,47 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 160,85 Milliarden JPY, während im Vorjahr 136,93 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at