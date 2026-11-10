WORKMAN: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

WORKMAN hat am 09.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 53,99 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 41,78 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 41,40 Milliarden JPY – ein Plus von 19,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem WORKMAN 34,58 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at