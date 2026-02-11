WORKMAN zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

WORKMAN präsentierte am 10.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 83,46 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 67,24 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 15,20 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 48,17 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 41,81 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at