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13.08.2026 06:31:29
Workpoint Entertainment legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Workpoint Entertainment hat am 11.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,03 THB je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Workpoint Entertainment ein EPS von 0,050 THB in den Büchern gestanden.
Der Umsatz lag bei 465,8 Millionen THB – das entspricht einem Abschlag von 11,60 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 526,9 Millionen THB erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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