Workpoint Entertainment mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Workpoint Entertainment präsentierte am 20.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,12 THB beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,550 THB je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Workpoint Entertainment im vergangenen Quartal 562,7 Millionen THB verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 22,64 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Workpoint Entertainment 727,3 Millionen THB umsetzen können.

Der Verlust je Aktie wurde für das Gesamtjahr auf 0,050 THB beziffert. Im Vorjahr hatte Workpoint Entertainment ein Ergebnis je Aktie von -0,460 THB vermeldet.

Beim Umsatz vermeldete das Unternehmen einen Rückgang um 11,22 Prozent auf 2,34 Milliarden THB. Im Vorjahr hatte der Umsatz bei 2,08 Milliarden THB gelegen.

